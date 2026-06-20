В Рязанском училище ВДВ прошел выпуск молодых офицеров и прапорщиков

Мероприятие прошло в субботу, 20 июня. Выпускники простились со знаменем училища и произнесли торжественную клятву. Состоялись показательные выступления курсантов по рукопашному бою и строевой подготовке, был исполнен лейтенантский вальс. Выпускникам вручили дипломы о высшем и среднем образовании с присвоением званий «лейтенант» и «прапорщик». Среди них — 17 офицеров, окончивших РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова с золотой медалью, и 114 человек, удостоенных диплома с отличием. Выпускники распределены во все военные округа, виды и рода войск.

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени В. Ф. Маргелова прошел выпуск молодых офицеров и прапорщиков. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Мероприятие прошло в субботу, 20 июня. Выпускники простились со знаменем училища и произнесли торжественную клятву.

Состоялись показательные выступления курсантов по рукопашному бою и строевой подготовке, был исполнен лейтенантский вальс.

Выпускникам вручили дипломы о высшем и среднем образовании с присвоением званий «лейтенант» и «прапорщик». Среди них — 17 офицеров, окончивших РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова с золотой медалью, и 114 человек, удостоенных диплома с отличием.

Выпускники распределены во все военные округа, виды и рода войск.