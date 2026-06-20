В Рязанской области произошел пожар

Пожар случился утром 20 июня на улице Ленина в рабочем поселке Сараи. Горел жилой дом. Сигнал о возгорании диспетчеру поступил в 7.24. На тушение выезжали три спецмашины и девять сотрудников. Как рассказали издательскому дому пожарные, сгорела пристройка к дому, а также крыша.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар случился утром 20 июня на улице Ленина в рабочем поселке Сараи. Горел жилой дом.

Сигнал о возгорании диспетчеру поступил в 7.24. На тушение выезжали три спецмашины и девять сотрудников.

Как рассказали издательскому дому пожарные, сгорела пристройка к дому, а также крыша. У соседнего здания детской школы искусств от высокой температуры оплавился сайдинг на карнизе.

Отмечается, что причины случившегося устанавливают.