В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Угроза БПЛА действует на территории региона с 04:21 20 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:21 в РСЧС предупредили о сохранении опасности БПЛА. Кроме того, угроза действовала с 00:03 до 02:11.
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза БПЛА действует на территории региона с 04:21 20 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 06:21 в РСЧС предупредили о сохранении опасности БПЛА.
Кроме того, угроза действовала с 00:03 до 02:11.
Обновлено: в 8:37 ее отменили.