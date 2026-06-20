В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Угроза БПЛА действует на территории региона с 04:21 20 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:21 в РСЧС предупредили о сохранении опасности БПЛА. Кроме того, угроза действовала с 00:03 до 02:11.