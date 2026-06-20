На Оке под Рязанью спасатели обследовали водозаборные сооружения

Работы провели в рамках исследовательской деятельности в районе села Новоселки в Рыбновском округе. Спасатели обследовали водозаборные сооружения, дно реки и береговые линии. «Полученные данные помогут в дальнейшем решении вопроса о реконструкции комплекса очистных сооружений Окской ОВС. Наряду с другими мерами они нацелены на то, чтобы питьевая вода для горожан оставалась безопасной», — говорится в сообщении.

Спасатели на прошлой неделе обследовали водозаборные сооружения на Оке под Рязанью. Об этом 19 июня сообщили в группе АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» в «ВК».

Работы провели в рамках исследовательской деятельности в районе села Новоселки в Рыбновском округе. Спасатели обследовали водозаборные сооружения, дно реки и береговые линии.

«Полученные данные помогут в дальнейшем решении вопроса о реконструкции комплекса очистных сооружений Окской ОВС. Наряду с другими мерами они нацелены на то, чтобы питьевая вода для горожан оставалась безопасной», — говорится в сообщении.

Фото: группа АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» в «ВК».