Рязанка рассказала, как чихнувший водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

ДТП произошло 14 июня в селе Пехлец Кораблинского округа. Рейсовый автобус перед поворотом съехал с дороги и врезался в кусты и деревья. Пострадавшая, которая сообщила подробности случившегося, сидела на переднем сиденье в салоне, около двери. «Я была в наушниках и как раз только заснула. Когда открыла глаза, почувствовала, что лечу. Схватилась за перила. Ударилась коленками и шеей. Автобус задымился. Пассажиры начали выбивать стекла. Вылезли через окно… Водитель сказал, что зачихался и не справился с управлением», — отметила собеседница. Она уточнила, что всего пострадали шесть человек.

Рязанка рассказала, как чихнувший водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими. Об этом она сообщила в редакцию РЗН. инфо.

ДТП произошло 14 июня в селе Пехлец Кораблинского округа. Рейсовый автобус перед поворотом съехал с дороги и врезался в кусты и деревья.

Пострадавшая, которая сообщила подробности случившегося, сидела на переднем сиденье в салоне, около двери.

«Я была в наушниках и как раз только заснула. Когда открыла глаза, почувствовала, что лечу. Схватилась за перила. Ударилась коленками и шеей. Автобус задымился. Пассажиры начали выбивать стекла. Вылезли через окно… Водитель сказал, что зачихался и не справился с управлением», — отметила собеседница.

Она уточнила, что всего пострадали шесть человек. На месте работали сотрудники ДПС.

Официальная информация о произошедшем не поступала.