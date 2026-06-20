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Рязанка рассказала, как чихнувший водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
ДТП произошло 14 июня в селе Пехлец Кораблинского округа. Рейсовый автобус перед поворотом съехал с дороги и врезался в кусты и деревья. Пострадавшая, которая сообщила подробности случившегося, сидела на переднем сиденье в салоне, около двери. «Я была в наушниках и как раз только заснула. Когда открыла глаза, почувствовала, что лечу. Схватилась за перила. Ударилась коленками и шеей. Автобус задымился. Пассажиры начали выбивать стекла. Вылезли через окно… Водитель сказал, что зачихался и не справился с управлением», — отметила собеседница. Она уточнила, что всего пострадали шесть человек.

Рязанка рассказала, как чихнувший водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими. Об этом она сообщила в редакцию РЗН. инфо.

ДТП произошло 14 июня в селе Пехлец Кораблинского округа. Рейсовый автобус перед поворотом съехал с дороги и врезался в кусты и деревья.

Пострадавшая, которая сообщила подробности случившегося, сидела на переднем сиденье в салоне, около двери.

«Я была в наушниках и как раз только заснула. Когда открыла глаза, почувствовала, что лечу. Схватилась за перила. Ударилась коленками и шеей. Автобус задымился. Пассажиры начали выбивать стекла. Вылезли через окно… Водитель сказал, что зачихался и не справился с управлением», — отметила собеседница.

Она уточнила, что всего пострадали шесть человек. На месте работали сотрудники ДПС.

Официальная информация о произошедшем не поступала.