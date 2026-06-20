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Россиянам напомнили, какие инфекции передаются через немытые ягоды
Отмечается, что на поверхности ягод и фруктов могут находиться частицы почвы, пыль, остатки удобрений и средств обработки растений, а также бактерии, вирусы и яйца паразитов. «После попадания в организм болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта», — отметила врач Габриелян. Так, через загрязненные ягоды и фрукты могут передаваться различные возбудители кишечных инфекций: сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки, шигеллы, норовирусы, ротавирусы, вирус гепатита А, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз, энтеробиоз.

Россиянам напомнили, какие инфекции передаются через немытые ягоды. Об этом 20 июня детский педиатр «СМ-Клиника» Анастасия Габриелян рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Отмечается, что на поверхности ягод и фруктов могут находиться частицы почвы, пыль, остатки удобрений и средств обработки растений, а также бактерии, вирусы и яйца паразитов.

«После попадания в организм болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта», — отметила Габриелян.

Так, через загрязненные ягоды и фрукты могут передаваться различные возбудители кишечных инфекций:

  • сальмонеллы,
  • патогенные штаммы кишечной палочки,
  • шигеллы,
  • норовирусы,
  • ротавирусы,
  • вирус гепатита А,
  • лямблиоз,
  • аскаридоз,
  • токсокароз,
  • энтеробиоз.

При этом, по словам врача, риск заражения возрастает при употреблении немытых ягод с дачных участков, лесных ягод или продукции, купленной в местах несанкционированной торговли.