Россиянам напомнили, какие инфекции передаются через немытые ягоды

Отмечается, что на поверхности ягод и фруктов могут находиться частицы почвы, пыль, остатки удобрений и средств обработки растений, а также бактерии, вирусы и яйца паразитов. «После попадания в организм болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта», — отметила врач Габриелян. Так, через загрязненные ягоды и фрукты могут передаваться различные возбудители кишечных инфекций: сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки, шигеллы, норовирусы, ротавирусы, вирус гепатита А, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз, энтеробиоз.

Россиянам напомнили, какие инфекции передаются через немытые ягоды. Об этом 20 июня детский педиатр «СМ-Клиника» Анастасия Габриелян рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Отмечается, что на поверхности ягод и фруктов могут находиться частицы почвы, пыль, остатки удобрений и средств обработки растений, а также бактерии, вирусы и яйца паразитов.

«После попадания в организм болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта», — отметила Габриелян.

Так, через загрязненные ягоды и фрукты могут передаваться различные возбудители кишечных инфекций:

сальмонеллы,

патогенные штаммы кишечной палочки,

шигеллы,

норовирусы,

ротавирусы,

вирус гепатита А,

лямблиоз,

аскаридоз,

токсокароз,

энтеробиоз.

При этом, по словам врача, риск заражения возрастает при употреблении немытых ягод с дачных участков, лесных ягод или продукции, купленной в местах несанкционированной торговли.