Россиянам напомнили, какие инфекции передаются через немытые ягоды. Об этом 20 июня детский педиатр «СМ-Клиника» Анастасия Габриелян
Отмечается, что на поверхности ягод и фруктов могут находиться частицы почвы, пыль, остатки удобрений и средств обработки растений, а также бактерии, вирусы и яйца паразитов.
«После попадания в организм болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта», — отметила Габриелян.
Так, через загрязненные ягоды и фрукты могут передаваться различные возбудители кишечных инфекций:
- сальмонеллы,
- патогенные штаммы кишечной палочки,
- шигеллы,
- норовирусы,
- ротавирусы,
- вирус гепатита А,
- лямблиоз,
- аскаридоз,
- токсокароз,
- энтеробиоз.
При этом, по словам врача, риск заражения возрастает при употреблении немытых ягод с дачных участков, лесных ягод или продукции, купленной в местах несанкционированной торговли.