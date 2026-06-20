Под окнами дома в Рязани нашли трёхлетнего ребёнка, сообщили в соцсетях

По словам автора поста, инцидент произошёл на проезде Речников. Отмечается, что ребёнок жив, его госпитализировали с травмами. Как утверждают очевидцы, мать несовершеннолетнего в это время была в магазине, её якобы разыскивают. Официально информация не подтверждена. Подробности выясняются.