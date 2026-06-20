Опубликован прогноз погоды на 21 июня в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер прогнозируют северный, 5-10 м/с, порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днем — +20…+25°С.
Опубликован прогноз погоды на 21 июня в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь.
Ветер прогнозируют северный, 5-10 м/с, порывы могут достигнуть 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днем — +20…+25°С.