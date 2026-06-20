На окраине Рязани двое пьяных приятелей ограбили супермаркет

По предварительной информации полицейских, 29-летний и 26-летний приятели до утра выпивали в квартире последнего. Когда алкоголь закончился, мужчины решили украсть бутылки и закуску из супермаркета, расположенного на соседней улице. Денег у них не было. Рязанцы набрали корзину и попытались выйти на улицу. На требования продавца злоумышленники ответили угрозами и скрылись. В полицию обратился работник. Полицейские по описанию внешности установили причастных к краже и направились к дому одного из мужчин. Во дворе оперативники увидели автомобиль разыскиваемого. Машину остановили. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы.

На окраине Рязани двое пьяных приятелей ограбили супермаркет. Об этом сообщили 20 июня в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 29-летний и 26-летний приятели до утра выпивали в квартире последнего. Когда алкоголь закончился, мужчины решили украсть бутылки и закуску из супермаркета, расположенного на соседней улице. Денег у них не было.

Рязанцы набрали корзину и попытались выйти на улицу. На требования продавца злоумышленники ответили угрозами и скрылись.

В полицию обратился работник. Полицейские по описанию внешности установили причастных к краже и направились к дому одного из мужчин. Во дворе оперативники увидели автомобиль разыскиваемого. Машину остановили. Злоумышленников задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы.