Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 20 июня.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град, усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Непогода сохранится до конца суток 20 июня.