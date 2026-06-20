«Чёрная книга» растений появится в России

Отмечается, что в «чёрной книге» соберут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства — это более 500 видов. По словам эколога, работа ведётся. Завершить её планируют в этом году.

«Чёрная книга» растений появится в России. Об этом сообщило 20 июня РИА Новости со ссылкой на директора единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александра Закондырина.

Отмечается, что в «чёрной книге» соберут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства — это более 500 видов.

По словам эколога, работа ведётся. Завершить её планируют в этом году.