«Чёрная книга» растений появится в России
Отмечается, что в «чёрной книге» соберут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства — это более 500 видов. По словам эколога, работа ведётся. Завершить её планируют в этом году.
«Чёрная книга» растений появится в России. Об этом
Отмечается, что в «чёрной книге» соберут растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства — это более 500 видов.
По словам эколога, работа ведётся. Завершить её планируют в этом году.