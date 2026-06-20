Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, утверждена программа изучения арабского языка в школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Кравцов рассказал, что за три года до этого в учебных заведениях уже проходили олимпиады по новому предмету. Кроме того, по словам чиновника, Минпросвещения подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей — их передали в ОАЭ.