За ночь над регионами РФ сбили около 150 БПЛА

В ночь на 2 июня средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских БПЛА. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.