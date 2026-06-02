ВС России нанесли массированный удар по Украине

В ночь на 2 июня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», отметили в сообщении.