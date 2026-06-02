В Рязанской области женщина нажила 315 тысяч рублей, скрыв реальный доход семьи

В Кораблинском округе обвинили в мошенничестве 30-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области. Известно, что в 2023 году она подписала контракт на открытие своего бизнеса в сфере ногтевого сервиса, но предоставила ложные данные о доходах своей семьи. Из-за этого она получила 315 тысяч рублей на свой банковский счет и потратила эти деньги по своему усмотрению. Теперь дело направлено в Кораблинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

