В Рязанской области обновят 20 образовательных учреждений в 2026 году

В рамках программы, в 2026 году проведут капитальный ремонт десяти школ. Работы по обновлению уже идут в Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Сараевском, Захаровском, Сасовском, Рязанском, Сапожковском и Спасском округах. В числе объектов — школа № 19/25 города Рязани. В рамках ремонта будут модернизированы помещения, фасады и инженерные коммуникации, а также закуплено современное оборудование и мебель. Кроме того, в планах обновление учебных корпусов колледжа имени Н. Н. Комарова, колледжа электроники и технологического колледжа. Работы также затронут политехнический колледж, где обновления коснутся как учебного корпуса, так и общежития. Помимо этого, проведут обновление шести детских садов в Рязани, Спасске, Касимове и Скопине.

В Рязанской области в 2026 году запланировано обновление 20 образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

