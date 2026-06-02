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В Рязани снова отключили электричество
В 18:55 2 июня из-за технологического нарушения отключился свет на пяти улицах: Новоселов; Советской Армии; Касимовское шоссе; Тимакова; Большая. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.

В Рязани снова отключили электричество. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 18:55 2 июня из-за технологического нарушения отключился свет на пяти улицах:

  • Новоселов;
  • Советской Армии;
  • Касимовское шоссе;
  • Тимакова;
  • Большая.

Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.

Ранее на 17 улицах города пропал свет.