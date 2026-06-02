В Рязани снова отключили электричество

В 18:55 2 июня из-за технологического нарушения отключился свет на пяти улицах: Новоселов; Советской Армии; Касимовское шоссе; Тимакова; Большая. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.