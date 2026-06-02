В Рязани снова отключили электричество
В 18:55 2 июня из-за технологического нарушения отключился свет на пяти улицах: Новоселов; Советской Армии; Касимовское шоссе; Тимакова; Большая. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.
В Рязани снова отключили электричество. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 18:55 2 июня из-за технологического нарушения отключился свет на пяти улицах:
- Новоселов;
- Советской Армии;
- Касимовское шоссе;
- Тимакова;
- Большая.
Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.
Ранее на 17 улицах города пропал свет.