В России с 1 сентября начнут маркировать средства гигиены

Участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак». Маркировка затронет широкий спектр товаров, включая также бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески и другие гигиенические средства.