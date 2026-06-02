В МВД предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии Дня России

Ведомство сообщило, что такие сообщения поступают через мессенджеры и электронную почту и ведут на фишинговые сайты, имитирующие интерфейс портала «Госуслуги» или несуществующего «Единого центра выплат». Увеличение активности преступников в преддверии праздника связано с тем, что у россиян снижается критическая оценка информации из-за положительных эмоций. МВД отметило, что мошенники учитывают интерес граждан к туризму и досугу, а также их активное использование интернета. Аферисты маскируются под представителей различных госструктур, включая Росфинмониторинг, Минцифры и МВД.

Мошенники начали активно рассылать сообщения о фиктивных «государственных выплатах» в честь Дня России, предупреждает пресс-служба МВД.

