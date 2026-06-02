Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
1 966
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
691
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 323
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 038
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
В Махачкале мужчина зарезал брата во время спора о наследстве
В Махачкале возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на территории Южной автостанции. По версии следствия, 1 июня на территории автостанции на проспекте Ахмет-Хана Султана, 137/1 между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанес родственнику несколько ножевых ранений. По данным СМИ, причиной конфликта мог стать спор о разделе наследства. Сообщается, что младший брат приехал к родственнику, который работал водителем маршрутки, чтобы обсудить имущественный вопрос. Разговор перерос в конфликт, свидетелями которого стали пассажиры автостанции.

В Махачкале возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на территории Южной автостанции. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, 1 июня на территории автостанции на проспекте Ахмет-Хана Султана, 137/1 между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанес родственнику несколько ножевых ранений.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

По данным СМИ, причиной конфликта мог стать спор о разделе наследства. Сообщается, что младший брат приехал к родственнику, который работал водителем маршрутки, чтобы обсудить имущественный вопрос. Разговор перерос в конфликт, свидетелями которого стали пассажиры автостанции.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают сбор доказательств.

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан.