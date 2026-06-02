В Махачкале мужчина зарезал брата во время спора о наследстве

В Махачкале возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на территории Южной автостанции. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, 1 июня на территории автостанции на проспекте Ахмет-Хана Султана, 137/1 между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанес родственнику несколько ножевых ранений.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

По данным СМИ, причиной конфликта мог стать спор о разделе наследства. Сообщается, что младший брат приехал к родственнику, который работал водителем маршрутки, чтобы обсудить имущественный вопрос. Разговор перерос в конфликт, свидетелями которого стали пассажиры автостанции.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают сбор доказательств.

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан.