В Кузбассе охотники застрелили 17-летнего парня, который катался на мопеде

Центральный районный суд Кемерова арестовал охотника, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка. По версии следствия, в ночь на 31 мая в лесу возле села Междугорное Крапивинского округа был смертельно ранен 17-летний юноша. Предварительно установлено, что охотник выстрелил в него, приняв за дикое животное. Как сообщают СМИ, подросток вместе с другом катался на мопеде. Увидев свет фар, молодые люди съехали с дороги в кусты. В это время мимо проезжала компания охотников. Один из мужчин заметил силуэт через тепловизор и выстрелил из ружья. Пуля попала подростку в голову.

Центральный районный суд Кемерова арестовал охотника, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, в ночь на 31 мая в лесу возле села Междугорное Крапивинского округа был смертельно ранен 17-летний юноша. Предварительно установлено, что охотник выстрелил в него, приняв за дикое животное.

Как сообщают СМИ, подросток вместе с другом катался на мопеде. Увидев свет фар, молодые люди съехали с дороги в кусты. В это время мимо проезжала компания охотников. Один из мужчин заметил силуэт через тепловизор и выстрелил из ружья. Пуля попала подростку в голову.

По данным следствия, после произошедшего охотники покинули место происшествия, однако спустя несколько часов сами обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подозреваемый заключен под стражу до 31 июля. Еще двое участников охоты также задержаны, вопрос об избрании им меры пресечения решается.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.