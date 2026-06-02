Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
17°
Срд, 03
20°
Чтв, 04
22°
ЦБ USD 71.55 0.53 02/06
ЦБ EUR 86.25 3.61 02/06
Нал. USD 74.61 / 75.50 02/06 15:50
Нал. EUR 89.12 / 89.40 02/06 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
1 966
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
691
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 323
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Кузбассе охотники застрелили 17-летнего парня, который катался на мопеде
Центральный районный суд Кемерова арестовал охотника, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка. По версии следствия, в ночь на 31 мая в лесу возле села Междугорное Крапивинского округа был смертельно ранен 17-летний юноша. Предварительно установлено, что охотник выстрелил в него, приняв за дикое животное. Как сообщают СМИ, подросток вместе с другом катался на мопеде. Увидев свет фар, молодые люди съехали с дороги в кусты. В это время мимо проезжала компания охотников. Один из мужчин заметил силуэт через тепловизор и выстрелил из ружья. Пуля попала подростку в голову.

Центральный районный суд Кемерова арестовал охотника, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, в ночь на 31 мая в лесу возле села Междугорное Крапивинского округа был смертельно ранен 17-летний юноша. Предварительно установлено, что охотник выстрелил в него, приняв за дикое животное.

Как сообщают СМИ, подросток вместе с другом катался на мопеде. Увидев свет фар, молодые люди съехали с дороги в кусты. В это время мимо проезжала компания охотников. Один из мужчин заметил силуэт через тепловизор и выстрелил из ружья. Пуля попала подростку в голову.

По данным следствия, после произошедшего охотники покинули место происшествия, однако спустя несколько часов сами обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подозреваемый заключен под стражу до 31 июля. Еще двое участников охоты также задержаны, вопрос об избрании им меры пресечения решается.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.