В Кораблинском районе суд арестовал фигуранта дела о растрате

В Кораблинском районе суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет об уголовном деле, возбужденном по фактам нарушений при выполнении ремонтных работ на автомобильной дороге «Пехлец — Кораблино — Скопин». По данным следствия, фигурант дела ранее скрывался от органов расследования и был задержан в ходе оперативных мероприятий.

С учетом позиции прокуратуры суд постановил заключить мужчину под стражу.