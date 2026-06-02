В Госдуме предложили ввести выплату многодетным семьям на школьный выпускной

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единовременную социальную выплату для многодетных и малообеспеченных семей на выпускной в школе. Об этом пишет РИА Новости. В обращении парламентарии подчеркивают, что целесообразно закрепить на федеральном уровне выплату, которая будет предоставляться семьям, чьи дети заканчивают 9-й или 11-й класс. Депутаты также отметили, что новая выплата не должна заменять существующие региональные меры поддержки, а должна дополнять их, учитывая специфические жизненные ситуации, связанные с окончанием школьного обучения.

Депутаты также отметили, что новая выплата не должна заменять существующие региональные меры поддержки, а должна дополнять их, учитывая специфические жизненные ситуации, связанные с окончанием школьного обучения. По мнению авторов инициативы, реализация этой меры поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечит детям возможность достойно отпраздновать окончание школы, минимизируя риск отказа от участия в выпускном из-за материальных причин.