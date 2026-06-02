В Госдуме предложили внедрить дистанционное участия в апелляции ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили внедрить возможность дистанционного участия в апелляциях по результатам ЕГЭ. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению депутатов, многие выпускники, особенно те, кто проживает в труднодоступных районах или за пределами мест проведения апелляций, сталкиваются с трудностями при очном участии в этой процедуре. Отмечается, что это связано с дополнительными затратами времени и денег, необходимостью поездок, а также пропуском учебных мероприятий.

В обращении подчеркивается, что целесообразно закрепить на федеральном уровне право всех участников ЕГЭ на дистанционное участие в рассмотрении апелляций. Предлагается использование защищенной видеоконференцсвязи, идентификация участников, предоставление доступа к материалам в электронном виде и возможность участия родителей или законных представителей.