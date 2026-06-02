В Госдуме предложили вернуть Госкино для управления российским кинематографом

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев выступил с инициативой о создании структуры, аналогичной Государственному комитету СССР по кинематографии (Госкино), для государственного управления кинопрокатом и кинематографом в России. Он подчеркнул, что кинематограф является духовно-стратегическим оружием страны и должен находиться под контролем государства. Бурляев считает, что возвращение Госкино позволит улучшить ситуацию в российском кинематографе, который, по его мнению, с начала перестройки переживает период деградации. Он призвал Госдуму рекомендовать создание государственной системы кинопроката и кинотеатров по всей стране, отметив, что государство должно полностью финансировать производство фильмов, а не ограничиваться рыночными 30%.

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев выступил с инициативой о создании структуры, аналогичной Государственному комитету СССР по кинематографии (Госкино), для государственного управления кинопрокатом и кинематографом в России. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что кинематограф является духовно-стратегическим оружием страны и должен находиться под контролем государства.

Бурляев считает, что возвращение Госкино позволит улучшить ситуацию в российском кинематографе, который, по его мнению, с начала перестройки переживает период деградации. Он призвал Госдуму рекомендовать создание государственной системы кинопроката и кинотеатров по всей стране, отметив, что государство должно полностью финансировать производство фильмов, а не ограничиваться рыночными 30%.

«Культура не должна зависеть от рынка. Рынок диктует, что культуре не нужны глубокие герои и идеи. Он больше развлекает, чем обучает и просвещает», — добавил депутат.