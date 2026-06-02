В ФСБ посоветовали россиянам не разговаривать по телефону
ФСБ России предупредила, что спецслужбы ряда западных стран используют мобильные устройства для проведения деструктивных акций и сбора информации. По данным ведомства, недавно была зафиксирована акция зарубежных спецслужб по получению данных с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов российских высокопоставленных служащих.
В связи с этим в ФСБ заявили, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильной связи недопустимо, в том числе вблизи телефонов, поскольку содержание разговоров может быть перехвачено третьими лицами и привести к необратимым последствиям.