В ФСБ посоветовали россиянам не разговаривать по телефону

ФСБ России предупредила, что спецслужбы ряда западных стран используют мобильные устройства для проведения деструктивных акций и сбора информации. По данным ведомства, недавно была зафиксирована акция зарубежных спецслужб по получению данных с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов российских высокопоставленных служащих.