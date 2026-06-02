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В центре Рязани самокатчик сбил ребёнка
По словам очевидцев, инцидент произошёл на Лыбедском бульваре. Отмечается, что подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. На месте заметили сотрудников ДПС. Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.

В центре Рязани сбили ребёнка. Об этом 2 июня сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на Лыбедском бульваре. Отмечается, что подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика.

На месте заметили сотрудников ДПС.

Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.