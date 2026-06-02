Стало известно о пожаре в одном из зданий Рязани

В Рязани горело нежилое здание 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 19:08. Известно, что пожар тушили 9 человек и 3 единицы техники. Площадь распространения огня составила 16 м².