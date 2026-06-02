Средства ПВО за день сбили 158 украинских БПЛА над регионами России

158 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в период с 8.00 до 20.00 2 июня. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и Крымом.

Средства ПВО за день сбили 158 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

158 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в период с 8.00 до 20.00 2 июня.

Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и Крымом.