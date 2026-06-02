РНПК наградила лучших по профессии

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав НК «Роснефть», провела награждение победителей и призеров локального этапа корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2026».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав НК «Роснефть», провела награждение победителей и призеров локального этапа корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2026». В этом году в соревновании приняли участие около 100 работников, которые состязались в 11 номинациях, представляя ключевые рабочие специальности. Среди участников были операторы технологических установок, машинисты насосов, лаборанты химического анализа и другие специалисты.

Церемонию награждения открыл главный инженер АО «РНПК» Владимир Бандеровский. Он отметил, что состав участников постоянно обновляется: в конкурсе участвуют как молодые специалисты, так и опытные работники с более чем 20-летним стажем. «Благодарю каждого за активную позицию, за любовь к своему делу. Вы — ценнейший актив нашего предприятия. Пусть ваши лучшие профессиональные качества помогут победить на финальном этапе, где соберутся победители дочерних обществ Роснефти блока «Нефтепереработка и нефтехимия», — добавил он.

Конкурс служит важным элементом системы мотивации сотрудников, позволяя выявлять и поощрять инициативных работников, а также способствуя повышению профессионального мастерства и популяризации рабочих специальностей.

Соревнования проходят в два этапа: локальный на уровне предприятия и финальный, где победители представляют свои компании среди лучших специалистов «Роснефти». Локальный этап был организован на производственных площадках РНПК, а жюри, состоящее из технических руководителей завода, оценивало участников по теоретическим знаниям и практическим навыкам. Особое внимание уделяли уровню подготовки в сфере промышленной и пожарной безопасности, а также соблюдению норм охраны труда.

Каждый победитель и призер получил диплом и памятный подарок, а также денежную премию. Обладатели первых мест в каждой номинации отправятся на финал конкурса, который пройдет в августе на площадке Ангарского НПЗ.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — один из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.