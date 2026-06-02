На 91-м году жизни ушел заслуженный художник России Станислав Ковалев

Скончался известный художник-график, заслуженный художник России Станислав Ковалев. Как сообщает РИА Новости, он ушел из жизни на 91-м году 2 июня. Информацию подтвердили в пермском отделении Союза художников России. Станислав Романович Ковалев был известен своими иллюстрациями к сказкам таких авторов, как Александр Пушкин, Павел Бажов и Ганс Христиан Андерсен, а также «Русским народным сказкам». Его работы охватывают более 500 изданий, включая детские книги и общественно-политические издания. Творчество Ковалева известно не только в России, но и за пределами страны, в Европе и Азии.

Отпевание художника пройдет в четверг в 12:00 по местному времени в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми. Похороны состоятся на Северном кладбище. Станислав Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе и с 1971 года жил и работал в Перми.

