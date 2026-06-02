Двое детей погибли в ДТП в Самарской области 1 июня

Авария произошла 1 июня в Сергиевском районе Самарской области. На 1080‑м километре трассы М‑5 «Урал» около села Черновка лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris. По предварительной версии, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, что привело к столкновению. В результате аварии погибли три человека: водитель Mitsubishi Lancer; двое детей 8 и 10 лет, находившихся в Hyundai Solaris. Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Двое детей погибли в ДТП в Самарской области 1 июня. Об этом сообщает «КП».

