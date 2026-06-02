АТОР: отели в Сочи для привлечения туристов снизили цены на 15%
В мае 2026 года отели Сочи для привлечения туристов снизили цены на 15%. Об этом 2 июня сообщило ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

При этом отмечается, что пока продано 25-30% номеров на лето.

Причинами сложившейся ситуации в АТОР назвали транспортную неопределенность, прохладную погоду, тревожность туристов и рост конкуренции в Краснодарском крае.

Со ссылкой на данные Hotel Advisors уточняется, что в марте средняя стоимость номера снизилась на 6,8% год к году, в апреле — на 12,9%, в мае — на 15,4%. По итогам первого полугодия 2026 года сильнее всего подешевели отели высокой категории: гостиницы 5 звезд — почти на 20%, отели 3 звезд — на 11,3%, отели 4 звезды — на 5,9%.

Как указано в публикации, аналитики ожидают, что к концу года средние цены в гостиницах курорта снизятся примерно на 5,2%.