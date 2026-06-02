11-летний мальчик попал под поезд на станции Орехово-Зуево

На станции Орехово-Зуево в Московской области произошел инцидент с 11-летним ребенком. По информации очевидцев в соцсетях, мальчик попал под грузовой поезд.

Сообщение о происшествии опубликовало сообщество «Подслушано электрички Москвы». По предварительным данным, ребенок получил травмы, в том числе серьезно повредил ногу.

Одновременно в соцсетях появилась информация о зацепере, который якобы получил удар током на крыше электрички на той же станции. Авторы публикаций отмечают, что сведения могут относиться к одному и тому же происшествию, однако официального подтверждения этому пока нет.

Обстоятельства случившегося уточняются. Официальные ведомства на момент публикации подробности не сообщали.