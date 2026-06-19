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Жителям двух рязанских домов вернут почти 337 тысяч рублей за ЖКУ
Жителям двух многоквартирных домов в Рязани сделают перерасчет платы за содержание жилого помещения после проверки Госжилинспекции. Речь идет о домах № 10, корпус 1 на улице Шереметьевской и № 77 на улице Вокзальной. Во время проверки выяснилось, что управляющие организации некорректно начисляли плату за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества. Сумма перерасчета для жителей дома на улице Шереметьевской составила 56 199,14 рубля, для дома на улице Вокзальной — 280 746,17 рубля.

Жителям двух многоквартирных домов в Рязани сделают перерасчет платы за содержание жилого помещения после проверки Госжилинспекции. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о домах № 10, корпус 1 на улице Шереметьевской и № 77 на улице Вокзальной. В инспекцию поступили обращения собственников по поводу начисления платы.

Во время проверки выяснилось, что управляющие организации некорректно начисляли плату за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества.

После вмешательства инспекции управляющие компании выполнили перерасчет в сторону уменьшения. Он будет отражен в платежных документах за июль 2026 года.

Сумма перерасчета для жителей дома на улице Шереметьевской составила 56 199,14 рубля, для дома на улице Вокзальной — 280 746,17 рубля.