Житель Сасова из мести разгромил квартиру знакомой

В Сасовском округе вынесли приговор 35-летнему местному жителю, который из мести повредил имущество своей знакомой. Суд установил, что в декабре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта со знакомой незаконно проник в ее квартиру через балкон, отодвинув створку оконной рамы. Внутри он кухонным ножом повредил мебель, бытовую технику и элементы отделки. Спустя два месяца, в феврале 2026 года, мужчина вновь испортил имущество потерпевшей — найденным камнем разбил ее автомобиль, припаркованный возле дома.

В Сасовском округе вынесли приговор 35-летнему местному жителю, который из мести повредил имущество своей знакомой. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Суд установил, что в декабре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта со знакомой незаконно проник в ее квартиру через балкон, отодвинув створку оконной рамы. Внутри он кухонным ножом повредил мебель, бытовую технику и элементы отделки.

Спустя два месяца, в феврале 2026 года, мужчина вновь испортил имущество потерпевшей — найденным камнем разбил ее автомобиль, припаркованный возле дома.

Общий материальный ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Ему назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ.