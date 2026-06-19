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В Скопинском округе открыли набор на новую образовательную программу от ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»
В Скопинском филиале Рязанского медколледжа начинается приемная кампания в пилотную группу по новой образовательной программе, созданной в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития по запросу инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

В Скопинском филиале Рязанского медколледжа начинается приемная кампания в пилотную группу по новой образовательной программе, созданной в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития по запросу инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

"Благодаря поддержке Корпорации развития и участию в ее проекте «Кадры для инвесторов» мы формируем кадровый резерв строящегося завода уже сейчас. В прошлом году по нашему запросу в Рязанском медколледже начали подготовку первой группы студентов спецкурса. В этом году в Скопинском филиале медколледжа начнем обучение еще одной группы по новой образовательной программе. После завершения обучения пригласим успешных выпускников на наше современное фармпроизводство, которое откроется уже через два года", — прокомментировала бизнес-партнер по управлению персоналом ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Олеся Синельщикова.

Выпускникам девятых классов предлагают освоить специальность «Аппаратчик-оператор производства химических соединений». Обучение продлится 2 года 10 месяцев и будет организовано по типу целевого — бесплатно для студентов. Лучшим выпускникам предложат трудоустройство на фармацевтическом заводе по производству препаратов плазмы крови, который компания планирует открыть в 2028 году в селе Успенское Скопинского округа.

Для обучения студентов инвестор оборудовал в филиале медколледжа две лаборатории с современным оборудованием. К преподаванию профильных дисциплин планируется привлечь выпускников Института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина.

«Подготовка специалистов по запросу крупного инвестпредприятия для студентов — это возможность получить доступное образование по современному направлению подготовки, и перспектива трудоустройства сразу после получения диплома. А для одного из самых крупных предприятий региона — это возможность буквально вырастить для себя, под свои потребности узких специалистов, сформировать кадровый резерв», — отметила руководитель Скопинского филиала Рязанского медколледжа Елена Солотенкова.

Корпорация развития уже несколько лет помогает компании в подготовке кадров. В 2025 году благодаря сотрудничеству ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа первые 17 студентов специальности «Фармация» завершили первый год обучения по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». В этом году при поддержке регионального министерства образования разработали новую образовательную программу и провели профориентационную работу со старшеклассниками из семи муниципалитетов.

Прием документов пройдет с 20 июня по 15 августа в Скопинском филиале Рязанского медицинского колледжа. Подробности вступительной кампании здесь.