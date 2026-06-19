В Рыбновском районе прокуратура добилась жилья для семьи участника СВО
В Рыбновском районе Рязанской области после вмешательства прокуратуры участнику специальной военной операции и его матери предоставили благоустроенную квартиру. Проверка установила, что заявитель вместе с матерью был включен в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Им предоставили временное жилье в общежитии, которое не соответствовало установленным требованиям. В связи с этим прокурор района обратился в суд, который удовлетворил исковые требования. После этого семье по договору социального найма выделили квартиру.
В Рыбновском районе Рязанской области после вмешательства прокуратуры участнику специальной военной операции и его матери предоставили благоустроенную квартиру. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Проверка установила, что заявитель вместе с матерью был включен в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Им предоставили временное жилье в общежитии, которое не соответствовало установленным требованиям.
Длительное время альтернативное благоустроенное жилье им не предоставлялось. В связи с этим прокурор района обратился в суд, который удовлетворил исковые требования.
После этого семье по договору социального найма выделили квартиру.