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В Рязанском музтеатре показали мюзикл «Обыкновенное чудо»
«Для многих эта история давно связана с фильмом Марка Захарова, ставшим классикой. Но постановка музыкального театра предлагает зрителю не очередное воспроизведение знакомых образов, а самостоятельный взгляд на известную сказку о любви, страхе и внутренней свободе», — указано в публикации. Режиссёром выступила Анастасия Русанова, дирижёром-постановщиком — Сергей Кисс, балетмейстером — Софья Прилуцкая. Премьерный показ для зрителей состоится 19 июня. Возрастное ограничение — 16+.

В Рязанском музтеатре показали мюзикл «Обыкновенное чудо». Об этом сообщили в соцсетях регионального министерства культуры.

«Для многих эта история давно связана с фильмом Марка Захарова, ставшим классикой. Но постановка музыкального театра предлагает зрителю не очередное воспроизведение знакомых образов, а самостоятельный взгляд на известную сказку о любви, страхе и внутренней свободе», — указано в публикации.

Режиссёром выступила Анастасия Русанова, дирижёром-постановщиком — Сергей Кисс, балетмейстером — Софья Прилуцкая.

«Для меня очень важно, чтобы у зрителя не было возможности сравнивать, а была возможность заново, по-новому ощутить эту историю», — подчеркнула режиссёр.

В основе постановки лежит либретто мюзикла, однако Анастасия Русанова сознательно возвращалась к оригинальному тексту Евгения Шварца, чтобы глубже раскрыть некоторые сюжетные линии и характер героев, отметили в министерстве.

«Особенно это заметно на примере Короля, роль которого исполнил артист-вокалист Алексей Исаев. В отличие от фильма Марка Захарова, где герой почти не поёт, в мюзикле именно Король получил большое количество музыкального материала», — говорится в сообщении.

Уточняется, что не менее важную роль в постановке играет хореография. Главный балетмейстер Софья Прилуцкая рассказала, что работа над спектаклем проходила с «большим вдохновением», а каждый артист старался привнести в него что-то своё.

В результате, как сообщили в министерстве культуры, получилась история, в которой есть всё, за что любят Шварца: юмор, романтика, грусть, лёгкая ирония и вера в чудо.

Премьерный показ для зрителей состоится 19 июня.

Возрастное ограничение — 16+.

Фото: группа министерства культуры Рязанской области в «ВК».