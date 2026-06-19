В Рязанской области женщина погибла под колесами поезда

Сообщается, что 18 июня в 21:15 на станции Павелец в Скопинском округе женщина погибла под колесами пассажирского поезда «Москва — Адлер». Личность пострадавшей пока не установлена. По предварительным данным, погибла женщина славянской внешности на вид 55-60 лет, ростом 160-165 сантиметров. Женщина была одета в черную майку и черные шорты. Документов при ней не оказалось. Рязанский линейный отдел МВД на транспорте попросил откликнуться всех, кто знает эту женщину или может помочь установить ее личность. Информацию просят сообщать в дежурную часть по телефонам 8 (4912) 37-32-50 и 8 (4912) 39-30-38. Звонки принимаются круглосуточно, анонимность гарантируется.

В Рязанской области женщина погибла под колесами поезда, в полиции попросили рязанцев помочь установить ее личность. Информацию распространили Рязанское ЛО МВД.

Сообщается, что 18 июня в 21:15 на станции Павелец в Скопинском округе женщина погибла под колесами пассажирского поезда «Москва — Адлер». Личность пострадавшей пока не установлена.

По предварительным данным, погибла женщина славянской внешности на вид 55-60 лет, ростом 160-165 сантиметров. Женщина была одета в черную майку и черные шорты. Документов при ней не оказалось.

Рязанский линейный отдел МВД на транспорте попросил откликнуться всех, кто знает погибшую или может помочь установить ее личность. Информацию просят сообщать в дежурную часть по телефонам 8 (4912) 37-32-50 и 8 (4912) 39-30-38 . Звонки принимаются круглосуточно, анонимность гарантируется.

В полиции также напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призвали граждан соблюдать правила безопасности.