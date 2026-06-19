В Рязанской области вынесли приговор по делу о краже и изготовлении оружия

В Рязанской области двум жителям Сапожковского округа и мужчине из Сараевского округа вынесли приговор по делу о краже, изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Сараевского райсуда.
Установлено, что трое мужчин взломали дверь подвала и проникли в дом, откуда вынесли рабочий инструмент. Потерпевшей причинен ущерб на сумму 109 тысяч 964 рубля.
Затем злоумышленники отправились в Рязань и сдали похищенное в ломбард.
Помимо этого, житель Сараевского округа из подручных инструментов изготовил огнестрельное оружие и хранил его дома.
Райсуд признал злоумышленников виновными. С учетом семейного положения, заболеваний, полного возмещения вреда и признания вины мужчинам назначили условное наказание.
Приговор в законную силу не вступил.