В Рязанской области вынесли приговор по делу о краже и изготовлении оружия

Установлено, что трое мужчин взломали дверь подвала и проникли в дом, откуда вынесли рабочий инструмент. Потерпевшей причинен ущерб на сумму 109 тысяч 964 рубля. Затем злоумышленники отправились в Рязань и сдали похищенное в ломбард. Помимо этого, житель Сараевского округа из подручных инструментов изготовил огнестрельное оружие и хранил его дома. Райсуд признал злоумышленников виновными. С учетом семейного положения, заболеваний, полного возмещения вреда и признания вины мужчинам назначили условное наказание. Приговор в законную силу не вступил.

В Рязанской области двум жителям Сапожковского округа и мужчине из Сараевского округа вынесли приговор по делу о краже, изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Сараевского райсуда.

Установлено, что трое мужчин взломали дверь подвала и проникли в дом, откуда вынесли рабочий инструмент. Потерпевшей причинен ущерб на сумму 109 тысяч 964 рубля.

Затем злоумышленники отправились в Рязань и сдали похищенное в ломбард.

Помимо этого, житель Сараевского округа из подручных инструментов изготовил огнестрельное оружие и хранил его дома.

Райсуд признал злоумышленников виновными. С учетом семейного положения, заболеваний, полного возмещения вреда и признания вины мужчинам назначили условное наказание.

Приговор в законную силу не вступил.