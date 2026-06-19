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В Рязанской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Шелехова
Зинаида Шелехова родилась в апреле 1938 года на границе России и Беларуси. Во время войны её семья помогала раненым русским партизанам. В начале 1943 года жителей деревни, в которой жила Шелехова, согнали в лагерь, который находился в городе Рославле Смоленской области. Людей грузили на поезда и отправляли в Германию. Такая же участь ждала и семью Зинаиды. Их уже погрузили в эшелон, но белорусские партизаны подорвали мост. Ветерана не стало 18 июня. Ей было 87 лет. Зинаида Шелехова жила в Ухоловском районе.

В Рязанской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Шелехова.

Зинаида Шелехова родилась в апреле 1938 года на границе России и Беларуси. Во время войны её семья помогала раненым русским партизанам. В начале 1943 года жителей деревни, в которой жила Шелехова, согнали в лагерь, который находился в городе Рославле Смоленской области. Людей грузили на поезда и отправляли в Германию. Такая же участь ждала и семью Зинаиды. Их уже погрузили в эшелон, но белорусские партизаны подорвали мост.

Ветерана не стало 18 июня. Ей было 87 лет. Зинаида Шелехова жила в Ухоловском районе.