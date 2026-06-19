В Рязанской области появится новый светофор на трассе Р-132 «Золотое кольцо»

Он появится в поселке Тума Клепиковского района.

В Рязанской области выделили шесть миллионов рублей на ремонт и установку светофоров. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы пройдут на федеральных трассах М-5 «Урал» и Р-132 «Золотое кольцо». Новый светофор с кнопкой вызова установят на пешеходном переходе на 418-м километре трассы Р-132, на это направят 5,21 миллиона рублей. Он появится в поселке Тума Клепиковского района.

Еще один существующий светофор с кнопкой вызова модернизируют на 541-м километре этой же дороги, цена — 807,4 тысячи рублей. Третий светофор появится на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. На все объекты потратят 13,9 миллиона рублей.

Выполнить все работы подрядчик должен до 10 декабря 2026 года. Гарантийный срок на светофоры составит пять лет.