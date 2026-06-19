В Рязанской области 70-килограммовый алабай сбежал из вольера и провалился в яму

Алабай сбежал из вольера в селе Петровичи Спасского округа. Овчарка провалилась в выгребную яму. Самостоятельно выбраться из неё питомец не смог. На помощь выезжали спасатели. Они спустились и достали алабая.

В Рязанской области 70-килограммовый алабай сбежал из вольера и провалился в яму. Об этом сообщили 19 июня в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

Алабай сбежал из вольера в селе Петровичи Спасского округа. Овчарка провалилась в выгребную яму. Самостоятельно выбраться из неё питомец не смог.

На помощь выезжали спасатели. Они спустились и достали алабая.

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».