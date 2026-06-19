В Рязани засняли подростков, которые издевались над пожилым мужчиной

По словам местных жителей, инцидент произошел во дворе дома № 1 на улице Костычева. На опубликованных кадрах видно, что двое подростков пристали к пожилому мужчине. Когда тот пытался пройти прямо, несовершеннолетние били его ногами. Затем мужчина сел в беседке. Подростки продолжили размахивать ногами и руками, а после кинули в жителя предмет, похожий на детскую пластмассовую лопатку. После один из несовершеннолетних начал тыкать этим предметом в мужчину, в том числе в область головы. В администрации Рязани отреагировали на сообщение. «Ваше обращение зафиксировано и будет передано в территориальный орган полиции», — отметили в ведомстве.

В Рязани засняли подростков, которые издевались над пожилым мужчиной. Пост с кадрами опубликован 18 июня в соцсетях.

По словам местных жителей, инцидент произошел во дворе дома № 1 на улице Костычева. На опубликованных кадрах видно, что двое подростков пристали к пожилому мужчине. Когда тот пытался пройти прямо, несовершеннолетние били его ногами.

Затем мужчина сел в беседке. Подростки продолжили размахивать ногами и руками, а после кинули в жителя предмет, похожий на детскую пластмассовую лопатку. После один из несовершеннолетних начал тыкать этим предметом в мужчину, в том числе в область головы.

В администрации Рязани отреагировали на сообщение.

«Ваше обращение зафиксировано и будет передано в территориальный орган полиции», — отметили в ведомстве.