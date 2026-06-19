В Рязани ушел из жизни врач-мануальный терапевт Лев Ганович Фу

В пятницу, 18 июня, на 66-м году жизни скончался врач-мануальный терапевт и иглорефлексотерапевт Лев Ганович Фу. Лев Ганович был известен как специалист, который помогал пациентам в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также стремился по возможности избегать хирургического вмешательства в сложных случаях. Прощание с ним состоится 20 июня в Секиотово (ул. Мирная, 34). Похороны пройдут на кладбище в Секиотово.

В пятницу, 18 июня, на 66-м году жизни скончался врач-мануальный терапевт и иглорефлексотерапевт Лев Ганович Фу. Информация появилась в соцсетях.

Лев Ганович был известен как специалист, который помогал пациентам в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также стремился по возможности избегать хирургического вмешательства в сложных случаях.

Прощание с ним состоится 20 июня в Секиотово (ул. Мирная, 34). Похороны пройдут на кладбище в Секиотово.