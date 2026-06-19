В Рязани с начала года оштрафовали 960 нарушителей за незаконную торговлю

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю привлекли 960 человек. Общая сумма назначенных штрафов составила 2 млн 592 тысяч 600 рублей. За незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных мест предусмотрено предупреждение или штраф: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю привлекли 960 человек. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма назначенных штрафов составила 2 млн 592 тысяч 600 рублей.

Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за организацию торговли и оказание услуг вне установленных мест гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных мест предусмотрено предупреждение или штраф: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.