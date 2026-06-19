В Рязани полицейские обнаружили «резиновую» квартиру

Установлено, что 25-летняя рязанка формально прописала в квартире на улице Большой 13 граждан страны Средней Азии — 8 мужчин и 5 женщин в возрасте от 16 до 50 лет. За каждого человека она получила денежное вознаграждение. Документы на регистрацию иностранцев злоумышленница подавала в МФЦ на улице Татарской. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Девушке может грозить до пяти лет тюрьмы. Иностранцы за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности.

В Рязани полицейские обнаружили «резиновую» квартиру. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что 25-летняя рязанка формально прописала в квартире на улице Большой 13 граждан страны Средней Азии — 8 мужчин и 5 женщин в возрасте от 16 до 50 лет. За каждого человека она получила денежное вознаграждение.

Документы на регистрацию иностранцев злоумышленница подавала в МФЦ на улице Татарской.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Девушке может грозить до пяти лет тюрьмы.

Иностранцы за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности.