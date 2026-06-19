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В Рязани почти восемь лет ищут Светлану Овдиенко, ушедшую в монастырь
В Рязани продолжаются поиски 56-летней Светланы Овдиенко, о местонахождении которой ничего неизвестно с 6 октября 2018 года. Светлана ночью ушла из дома, оставив сына и пожилую больную мать. Приметы Светланы Овдиенко: рост 165-170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы до поясницы с проседью, серо-зеленые глаза. Особая примета: крупная родинка на ступне правой ноги. В день исчезновения была одета в серую куртку, серую юбку и черные сапоги.

В Рязани продолжаются поиски 56-летней Светланы Овдиенко, о местонахождении которой ничего неизвестно с 6 октября 2018 года. Ориентировка размещена на стенде отдела МВД России по Железнодорожному району, пишет «КП-Рязань».

Как сообщалось ранее на сайте программы «Жди меня», заявление о розыске подал брат женщины. По его словам, Светлана ночью ушла из дома, оставив сына и пожилую больную мать. Через четыре дня родственники обратились в полицию.

Спустя примерно месяц после исчезновения семья получила письмо с фразой: «Ушла в монастырь, прошу не искать».

Брат пропавшей рассказал, что раньше Светлана уже несколько раз уезжала в поездки по церквям и монастырям. В последние месяцы перед исчезновением она стала регулярно соблюдать посты, общаться с религиозными подругами и много времени уделять изучению Евангелия.

Приметы Светланы Овдиенко:

  • рост 165-170 см,
  • плотное телосложение,
  • темно-русые волосы до поясницы с проседью,
  • серо-зеленые глаза.

Особая примета: крупная родинка на ступне правой ноги. В день исчезновения была одета в серую куртку, серую юбку и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Светланы Овдиенко, просят обратиться в дежурную часть отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани по телефону (4912) 29-94-18 или в уголовный розыск по телефону (4912) 29-90-60.

Фото: «КП-Рязань».