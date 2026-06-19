В Рязани изменят маршрут общественного транспорта

В связи с проведением велопробега 20 июня с 09.00 до 12.00 по улице Свободы от Лесопарка до улицы Затинной закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. На время проведения соревнований движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы маршрутов № 41М2, 46 М³, 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «Бассейн Классика» и «пл. Свободы» проследуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова (в прямом и обратном направлении), далее — по маршрутам; движение маршрута № 25 приостановят, с 12.00 он возобновит работу и будет следовать по расписанию.

В связи с проведением велопробега 20 июня с 09.00 до 12.00 по улице Свободы от Лесопарка до улицы Затинной закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На время проведения соревнований движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: